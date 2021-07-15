大陸15日公布第二季GDP年增7.9％，顯示經濟增長回歸常態。市場專家表示，A股估值上行可能開始面臨阻力，投資者要對公司基本面和增長前景，給予更多的關注。

香港經濟日報報導，摩根資產管理全球市場策略師朱超平最新指出，從大陸6月的經濟指標來看，內需增長回歸正常且具有較強的韌性，尤其是在消費方面，汽車銷售增速下滑，但社會消費品零售總額年增速仍然達到12.1％，超出市場預期。

在投資方面，受到出口和製造業快速上行的拉動，民間固定資產投資穩步上行。外需表現依然強勁，雖然貨櫃港口運能緊張，大陸的出口仍然在6月達到32.2％的增長，遠超市場預期。該行預期，出口增長有望維持高位，部分抵消內需增長的壓力，但可持續性仍然值得關注。

朱超平表示，隨著大陸經濟增長回歸常態，整體企業盈利增速的高峰期也可能過去。同時，投資者也需要對貨幣政策和行業監管方面的動態保持關注。在經歷過去幾個月的拉升後，A股整體估值的上行可能開始面臨阻力，因此需要對公司基本面和長期增長前景給予更多的關注。