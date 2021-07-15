環球晶(6488)近期股價在9字頭震盪，為「千元俱樂部」暖身！但有消息指出環球晶砸下逾千億元收購德商世創(Siltronic)恐有變數！原預計今年下半年完成收購，傳出中國為了扶植與保護本土矽晶圓產業發展，不同意環球晶收購世創；目前消息雖尚未公開宣布，但已為環球晶收購世創蒙上陰影。也讓「千元俱樂部」之路徒增絆腳石！

據了解，環球晶去年11月底宣布以溢價48％、斥資約37.5億歐元 (約台幣1273億元)公開收購世創流通在外股份，是台灣科技業史上最大海外併購案；到今年三月初收購期間屆滿，取得世創70.27％股權，較預期為高，若順利完成交割，環球晶在產業排名將緊追龍頭日本信越，坐二望一。

環球晶收購購德商世創併購案除了先前公告已完成審查的幾個國家之外，還剩下幾個國家正在進行反托拉斯(反壟斷)審查，包括中國在內，預期所有審查結果將在今年下半年可望完成；環球晶預計八月三日舉行線上法說會，將針對最新收購案進展對外說明。

外資指出，矽晶圓的供需在今年下半年呈現平衡，但明、後年將再轉呈供需吃緊，環球晶受惠於長約價格和產能擴充等優勢，目標價上看1050元。估12吋矽晶圓的現貨價格自2020年4Q到2023年的4Q年複合成長率達7%，在此情況下也造成客戶的長約單增加，長約的時間從過去的1年拉長到3年。