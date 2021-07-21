中國大陸河南省近日降下暴雨，鄭州市城區嚴重淹水，矽晶圓廠合晶(6182)今天表示，公司目前鄭州廠生產未受影響，但交通後續仍需追蹤評估。合晶今年已經連4個月的單月營收突破8億元，H1營收達47.62億元，創同期新高，年增率為32.8%。

據指出，此次強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域嚴重淹水，7月20日晚間6時，大水淹入鄭州地鐵，造成5號線列車停駛，許多乘車民眾被困在車廂內。

矽晶圓廠合晶在鄭州的8吋廠月產能達20萬片，合晶表示，目前生產與營運正常，後續交通與人力是否會受衝擊，還待觀察。

合晶表示，鄭州廠目前月產能約20萬片，其中，8吋產能達17萬片，處於滿載狀態，12吋產能約1萬多片（約當8吋3萬片），合計20萬片月產能，12吋正進行客戶認證中，最快於今年第4季開始量產出貨，屆時在12吋的布局將可以達到長晶、切片、拋光、磊晶等一條龍的製程服務，正式打入12吋市場。

合晶表示，鄭州近期雖多個地區遭暴雨侵襲，但該公司鄭州廠生產與營運正常，後續交通若中斷、生產人力是否會受衝擊，還待觀察。