因全球最大消費國中國主要工業和交通樞紐城市鄭州的洪水災情，引發供應擔憂，災後受損的基礎設施重建令需求提升，加上美元走弱也支撐銅價上揚，以及庫存下降之際，致倫敦(LME)周一(7/26)銅價上漲，且帶動其餘大多金屬價格均漲。

分析師表示，由於股市疲軟，投資者轉向投資金屬等大宗商品，市場在過去幾天再次升溫，反應在銅價之上，連續第5個交易日上揚，LME註冊倉庫銅庫存降至20.58萬公噸，銅價曾在5月觸及每公噸10,747.5美元的歷史記錄高點。

終場周一(7/26)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲285美元，報每公噸34785美元；期鎳上漲345美元，報每公噸19717美元；期鋅上漲48美元，報每公噸3011美元；期鋁上漲16.5美元，報每公噸2519美元；期銅上漲293.5美元，報每公噸9809.5美元；期鉛下跌2.5美元，報每公噸2372.5美元。(商品行情網)