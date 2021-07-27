封測廠超豐(2441)今（27）日召開法說，公布2021年第二季自結財報。受惠產能滿載、稼動率持穩高檔，帶動稅後淨利以11.38億元連4季改寫新高，每股盈餘（EPS）2元亦創新高。累計上半年稅後淨利20.68億元、年增達71.9％，每股盈餘3.63元，雙創同期新高。

超豐2021年第二季營收創48.13億元新高，季增14.19％、年增34.13％。毛利率33.76％、營益率30.18％，雙創13年半高點。帶動稅後淨利11.38億元，季增達22.4％、年增達72.7％，連4季改寫新高，每股盈餘2元亦創新高。

累計超豐上半年營收90.29億元、年增達31.59％，創同期新高。毛利率31.3％、營益率28.5％，雙創同期新高。帶動稅後淨利20.68億元、年增達71.9％，每股盈餘3.63元，亦雙創同期新高，締造「5高」佳績。

超豐財務長暨發言人陳笙表示，第二季營運強勁成長，主要消費性電子需求持續強勁，配合價格調整帶動產品組合轉佳，加上產能持續增加，新投資設備均能迅速投入生產，在上半年稼動率持穩高檔下，帶動營運締造新高佳績。

超豐上半年封裝及測試營收占比為84.6％、15.4％，其中封裝營收年增32.3％、測試營收年增27.9％。總經理甯鑑超表示，由於覆晶（Flip Chip）封裝營收大幅成長，使整體封裝營收成長幅度高於測試。

以封裝種類來看，超豐上半年銅線占比74.8％、營收年增34.31％，金線占比21.1％、營收年增19.16％，覆晶占比3.5％，營收年增達81.62％。僅銀線占比0.6％、營收年減18.37％。