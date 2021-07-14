大陸國家衛健委今（14）日通報稱，前一日新增24宗確診，其中雲南新增1例本土感染病例，無新增死亡病例。雲南德宏州隴川縣防疫指揮部今發通告稱，章鳳地區範圍即日起展開全民檢測，早上8點開始，民眾非必要不進出隴川。

通報顯示，新增確診病例中，其中境外輸入佔23例，分別為雲南10例，上海5例，廣東2例，天津、遼寧、江蘇、福建、四川、陝西各1例；另新增9名無症狀感染者，均為境外輸入。目前仍有501名患者需留院隔離治療，其中4人為重症病例。

隴川縣防疫指揮部表示，在當地工作、生活的民眾，需持有48小時內核酸檢測無感染報告和掃描綠色健康碼後，才能進入隴川。若有特殊原因需離開當地，須經縣疫情防控工作指揮部審批，持《離隴川放行通知書》和48小時內的核酸檢測無感染報告等。保供及抗疫應急物資車輛需統一從隴川高速路口採取換駕的方式將物資運至隴川縣各供應點。