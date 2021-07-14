受到這波本土疫情影響，許多人居家辦公，加上夏季天氣炎熱，家家戶戶忍不住開冷氣狂吹，導致用電量大增，昨天更是刷新歷史用電的新高記錄。對此，台電也分享3招可爽吹冷氣又省錢的小撇步，並呼籲民眾在用電尖峰時段，盡量避免使用大型耗能家電。

台電臉書粉專《電力粉絲團》昨天發文表示，13日的用電量再創歷史新高，全台天氣潮濕悶熱，加上疫情大家都居家辦公，導致全國用電量達到3859.9萬瓩，刷新歷史用電新高紀錄。在整個午後用電的高峰期，太陽光電均維持在300萬瓩以上，扮演重要的供電角色，直到中南部午後雷陣雨發生而遞減。

粉專《電力粉絲團》指出，面對今年夏天的用電量可能繼續創高峰，台電會全力確保穩定供電，也請大家節約能源，並呼籲民眾在用電尖峰時段（14:00~20:00）盡量減少使用大型耗能家電，舒緩用電尖峰的負擔。

粉專《電力粉絲團》也分享節電省錢的小撇步，將冷氣溫度設定26至28度並搭配電風扇吹，且冷氣的溫度調高1度可省電6%，因此推薦民眾開冷氣入睡時，可以使用舒眠功能，因為人在睡覺時新陳代謝會下降，相同的冷氣溫度睡到半夜可能會覺得冷，而冷氣的舒眠功能就是幫忙解決這個問題，在入睡以後，自動將溫度調高1至2度，如此一來既可以省電也好眠。

粉專《電力粉絲團》指出，如果冷氣沒有舒眠功能，也可以嘗試在睡前將變頻冷氣設定溫度調高，搭配電風扇一起吹；或是使用涼蓆，將冷氣設定時，搭配電風扇使用。但如果家裡需要長時間吹冷氣，最好還是換成變頻冷氣，省電會很有感。