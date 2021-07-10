去（2020）年，一名法律系曾姓女大生領時薪160元，到飲料店打工10天後不慎車禍骨折，飲料店老闆娘接獲通知，希望她專心養傷，好了再回來上班，豈料25天後，女大生卻指控店家跟她終止勞動契約，並寄出存證信函，以店家未保勞保、要她賠150元營業短缺、養病損失為由，要求店家賠償加班費、車禍後看精神科、骨科與眼科等費用，共1萬多元，氣得老闆娘反嗆曾女鑽法律漏洞，再不雇用法律系學生。

根據警方指出，曾姓女大生今（2021）年1月22日下午1時許發生車禍意外，當時路邊一台轎車突行駛轉彎，與時速約3、40公里的直行騎士曾女相撞，導致其閉鎖性骨折。由於事發當下曾女未超速，因此肇責乃轎車居多。

然而，曾女當時因為在某飲料店打工，遂將此事和醫院診斷通報給店家，老闆娘希望她專心養病，便回應等傷勢好了再上班。孰料25天過去，曾女指控店家與她終止勞動契約，並寄存證信函給店家，依勞基法要求店家給她25天養病時的薪水近2000元，另外她還提出6項賠償要求，包括店家給她扣的學習費1000元；當班因對帳短缺，店家沒證據卻要她賠償的150元；1月1日國定假日上班應給付的加班費880元；店家未提供勞保，害她損失3個月勞退6%約1000多元；車禍後看骨科、精神科等醫療費共2000多元，零零總總共計10000多元。

面對曾女的指控，並向勞工局檢舉，老闆娘接到勞工局調解通知簡直氣炸了，怒嗆她根本鑽法律漏洞，還強調自己店內不到5名員工，沒有強制要保勞保，況且曾女來應徵時已充分告知，至於那學習費1000元，只要員工做滿6個月就會退回，因此老闆娘跟律師商討後，將對曾女無故離職提出損害賠償，但為避免日後再起類似糾紛，老闆娘強調之後都會替員工保勞保，更不再用法律系學生。