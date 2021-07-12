今（2021）年7月初，才有Dcard網友出面指控，稱自己到一間知名手搖飲料店當工讀生，豈料上班第一天就被逼簽「自願離職單」，還要他接受「未做滿半年罰5000元」如此不合理的規定，於是該苦主決定放棄工作機會，擬向勞工局投訴。然而事件無獨有偶，臉書社團「爆系知識家」日前又有網友爆料，稱某人力公司在員工錄取當日要求填寫離職單，讓許多網友看了質疑資方「心裡有鬼」，急勸「快逃呀！」並建議原PO向勞工局檢舉。

根據臉書「爆系知識家」該文內容，有網友爆料友人日前到某人力公司面試，想不到當天就錄取，而且就在獲知報到時間時，雇主同時要求先填好離職單，原因是想離職的話，還要跑一趟派遣公司填寫離職單，造成雙方不必要麻煩，為省事不如先寫好，「讓大家作業方便」，提前3日告知辭職便可，但這個說法，讓當事人越想越不對，因此託原PO上網求問大家意見。

有網友爆料，某人力公司在錄取當天，就要求員工先填離職單。（圖／FB_爆系知識家）

此文一出，許多網友看了推測該公司內部制度一定有問題，直言「一定是離職率高的爛公司，知道員工留不住」，還有人用另類方式比喻，表示該公司此舉太可疑，並表示「有鬼啦！有先叫你先刷完牙在（再）吃東西的嗎？」「結婚，先辦離婚手續」。

另一方面，還有網友耳提面命的提醒當事人當心，直呼「當然不能先寫啊，只要簽了名，就代表自己同意自願離職了」、「如果不是妳的錯公司硬塞給妳叫妳吞下，也拿出妳第一天就寫好的離職單給妳看，妳就會知道什麼感覺了」，並建議當事人「跟勞工局檢舉」、「打免費電話1999縣府專線，諮詢檢舉看看，讓縣府人員登記，轉勞資課調查」。