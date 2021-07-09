新鮮人求職面試時大多會很緊張，究竟要怎麼做才能為自己加分增加人資的好感度？根據1111人力銀行調查，有27.3% 人資認為有知名企業的打工/實習經驗最加分，其次能加分的項目分別是擁有證照25.7%、擁有漂亮英檢成績14.8%、檢附作品集12.8%，可見除了學歷以外學生的各項歷練也是是否錄取的重要參考，為此大專院校都非常鼓勵學生多參與各項競賽激發潛能。

教育部「2021 ZERO HUNGER 黑客松：技職盃全國大賽」(簡稱：黑客松技職盃)分區賽成績出爐，樹德科大「食几」、「比完回家派對」、「極淬設計隊」、「博派至尊」4組團隊表現優異獲入選，並力拼延長至9月舉行的全國競賽。本屆黑客松技職盃競賽題目引用聯合國《翻轉我們的世界：2030 年永續發展方針》所規劃 17 項永續發展目標之第2項「消除飢餓，達成糧食安全，改善營養及促進永續農業」作為競賽主題，引導學生針對其8個追蹤指標進行創意發想、社會設計與原型實作；競賽分為「北、中、南分區競賽」及「全國競賽」兩階段，並搭配各分區辦理「破冰組隊與實作」課程，使參賽團隊或個人能於創客交流過程中組成新團隊，並於賽前模擬真實參賽情境。

其中作品「 食几」由生活產品設計系學生組隊參賽。團隊有感於 因近年來非洲遭遇嚴重乾旱，降雨量每況愈下，遙遠的取水路途讓人民身心俱疲。因此設計出可以有效收集雨水與露水的裝置，最大限度在可利用收集的水資源提升農作物種植，人民毋須走遠路取水。設計團隊也考慮到蝗蟲議題、氣候變遷、及水資源匱乏三個議題，故在裝置中利用露水原理，從空氣中收集水氣，有效利用自然資源；將農作物放置於產品內部，收集空氣中的水氣，利用水循環調整溫度，期待該項設計裝置能提升當地居民生活的便利性及改善缺水等衍生的問題，並達到水資源可以自給自足。

樹德科大設計學院院長蘇中和表示，獲獎團隊的產設系與室設系，學生的實力與思維，驗證了設計設院「設計創意、智識創新」的教學目標及特色，預祝4組團隊更上層樓，在全國賽中為校爭光，為自己爭取榮耀。

除了參與競賽讓自己脫穎而出，也有不少學生透過「玩社團」愈玩愈出名，剛從聖約翰科技大學電機工程系畢業的周子烝表示，大學是改變我最多的時段！大一加入康聯社，透過主持、舉辦活動達成目標。在這一年學到團結合作、溝通及獨立思考等能力。大二當上康聯社社長，展開人生改變的起點，覺得自己能夠貢獻更多，於是參加學生會會長選舉，最後順利當選學生會會長。並曾榮獲110年全國大專優秀青年表揚。在疫情嚴峻、求職困難的畢業季，因為有在校4年的專業學習及社團歷練，讓他在職場上表現優於他人，一畢業就獲得實習單位留任，甚至成為公司重點培育人才。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，許多大企業在挑人時會特別從各面向觀察求職者的「群性」，近幾年科技業尤其如此，因為新鮮人的專業能力都差不多，但工程師如果只會研發不善溝通不論是外派或跨部門協調都容易產生問題，因此鼓勵大學生在學時要多嘗試，1111人力銀行TUN大學網就蒐羅了大學生、高中生會專注的各項資訊，想參賽、找實習、做測評等都可在站內查到完整資訊。