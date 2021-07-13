國內疫情升溫期間，為提升客運、計程車司機等「高風險工作者」的執業安全，交通部爭取將其納入疫苗施打對象，並從雙北、基隆、桃園等地區開始陸續施打。其實，客運、計程車司機等從業人員，對於民眾的日常生活而言，幾乎是不可或缺的存在，但多數人對於他們的認識卻不深，有名網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」中，分享應徵客運司機的心得，提供希望進入這行的求職者參考。

這位網友應徵的是客運公司的司機一職，他列出流程分為面試、路試2階段。當天前往總部報到後，須先填寫資料，再來就會進行面試。該網友指出，面試是二對一，也就是2位面試官與1位面試者，面試官給的問題並不困難，只詢問應徵動機、離職原因、工作經歷等基本問題，且他的答覆也相當老實，表明就是因為此行收入高、不需要太多專業技能才應徵，最終仍然順利獲得Offer。

在路試階段中，會先由廠長說明開車的注意事項、車輛的規格，並帶領所有面試者進行車輛的實際操作，接著在廠長的監督下，每位面試者須將車輛開出總站繞場。該網友表示，對於會開手排車的人來說，這其實算簡單，只是因為考試緊張，偶爾才會有不順暢的情況。

路考結束之後，還得再經過班長的測驗，兩者的差別之處在於，廠長是按照既定的路線繞場，班長則會在過程中給予額外指令，請面試者左轉、右轉、走小路以及過彎等變化。事後整理，網友覺得面試這關其實佔分不高，路試才是錄取與否的最大關鍵，畢竟是大車駕駛，與一般車駕駛還是有其技術上的落差。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著國內疫情逐漸趨緩，無論是新鮮人或在職勞工，都積極踏出求職、轉職腳步，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，不僅可參考前人準備心得，快速掌握面試技巧，更可了解各式不同的職涯選擇，找到屬於自己的一片天。