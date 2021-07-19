主委李瑞平表示，天德宮是1987年好修村民共同籌建，村民出入都要經過牌樓，如今變成危樓只能要求民眾繞路，年前才整修完畢如今無法復原，只能重建了。（李瑞平提供／吳建輝彰化傳真）

李瑞平說，天德宮的一磚一瓦都是好修村民共同捐獻所蓋的，就像好修村民的家一樣，被撞倒當然相當不捨，但是也沒辦法。（李瑞平提供／吳建輝彰化傳真）

營造公司很有誠意也承諾會協助復原，但現在牌樓鋼筋外露，隨時有崩塌可能，還是有民眾會冒險穿越，看了相當緊張，呼籲所有村民暫時不要經過，以免發生危險。（李瑞平提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣埔鹽鄉好修村天德宮牌樓，日前遭一輛載運刨路機的大型拖板車撞毀，導致混泥土造的傳統牌樓變成危險建物，主委李瑞平表示，天德宮是1987年好修村民共同籌建，村民出入都要經過牌樓，如今變成危樓只能要求民眾繞路，年前才整修完畢如今無法復原，只能重建了。

天德宮主神為天上聖母，光復初期是用當地王姓信眾祖厝公聽來供祀，一直到1987年由好修村名共同籌建，童年12月15日入火安座啟用，一直是好修村民的重要信仰中心，村內大小活動都會在廟前廣場舉行，牌樓就像家裡的大門一樣，如今遭撞倒村民都相當難過。

李瑞平表示，年前才花20幾萬將牌樓大整修，沒想到就被撞壞了，一開始刨路機是開進來，沒想到出去卻變成用拖板車載，不然牌樓有4米2高，不管是遊覽車、混泥土車進出都沒有問題，但駕駛也是一時疏忽才造成意外，只希望能趕緊拆除重建。

李瑞平說，天德宮的一磚一瓦都是好修村民共同捐獻所蓋的，就像好修村民的家一樣，被撞倒當然相當不捨，但是也沒辦法，營造公司很有誠意也承諾會協助復原，但現在牌樓鋼筋外露，隨時有崩塌可能，還是有民眾會冒險穿越，看了相當緊張，呼籲所有村民暫時不要經過，以免發生危險。