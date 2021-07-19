不知道你有沒有遇過這種情況，無論怎麼拼命，怎麼努力，奇了怪了，升職加薪總是沒你的份(當然，主管說你好棒棒！同事說你好優秀！基本上是少不了的)，然後多數人這時候，就會開始自己是不是該換個名字還是改個風水，夜深人靜時總是會莫名地感嘆起自己的懷才不遇。

在職場打滾多年，總是被主管稱讚高效又精準的Alex，是我多年的好朋友，

「週五晚上，待在家幹嘛？出門了啦！」看到這種硬要把朋友拖出來的開場白，我就知道，這愛面子的傢伙，肯定又心情不好了。每年過年前夕，他總是會陷入一個無限封閉的迴圈。

沒錯！又有人升官了，只是那紙人事令上面的，依然不是他，連比他晚入行的同事都升經理了我身邊這樣的朋友還真不少，工作能力強，甚至強到如果提拔你升官，直屬主管會擔心到被你「爬到頭上」。

「沒辦法，我說的話他又都不愛聽，他只愛聽好聽話！」Alex皺著眉頭，晃著手中的威士忌，仿佛喝下這杯，明天就能換新工作似的。明知道再撐下去，升官機率還是很渺茫，但是他就是不甘心。就像戀愛談了10年，知道不會有結果，卻也分不了手，“斷、捨、離”在職場、情場、市場，永遠都是最難的，誰不想逢低進入，逢高殺出？問題是他始終不願意小賠出場，又繼續死撐著，耗的時間越長，又越捨不得離開。

「你不是輸在不夠會拍馬屁，而是輸在你不夠會做人。」我忍不住提醒Alex，老是把“我很強、我很厲害、我可以幹掉你” 寫在臉上的人，誰不會有警戒心呢？江湖老話一句，能力決定你的戰力，但做人決定你的命運，不是非得要你狂拍馬屁，但最起碼，和同事、主管和諧相處，是讓我們能在辦公室過得愉快、活的暢快的基本條件之一，所以懂得適時『做球』給主管跟同事的人，總是能在職場這條路上走得長久。

像是被老闆稱讚時，我們除了可以開心大方地接受之外，也要適時提出對整個團隊同仁和直屬主管的感謝，當然如果你的主管真的爛到爆，和你八字不合，你實在無法委屈自己多說他兩句好話時，還是趕快趁早想好下一步吧，畢竟生命有限，青春無價，早點離開不適合的工作，另覓良緣吧。

也別忘記了，決定轉職前先上1111人力銀行的面試經驗暨工作甘苦談，裡面有許多擁有豐碩戰果的前輩，將職場心法不藏私地，分享給還在職涯路上碰撞的你，大大降低踩雷機率，避開不必要的冤枉路，或是也可參考1111轉職專區直接以職位、福利、地區、產業，一個按鍵就能輕鬆轉職！