演藝圈帥哥美女如雲，而每個人的審美觀也不同，近日，日本網站《Ranking》發起「KPOP最美女偶像」投票，除了有網友意見，也會參考專家們的評論，而冠軍由人氣女團TWICE台灣成員周子瑜奪下。

子瑜奪下「KPOP最美女偶像」冠軍除了粉絲熱烈支持外，整形醫師也稱讚她的五官和諧、面部輪廓完美，雖然身高172公分，臉蛋卻小巧精緻，此外她還擁有深邃雙眼皮及高挺鼻樑，是視覺效果不可以或缺的元素。

第二名和第三名則為TWICE彩瑛、BLACKPINK泰籍成員Lisa。(圖／翻攝自IG)

而第二名則由隊友彩瑛奪得，雖然在團內負責Rap的她，給人時髦、酷炫形象，不過卻擁有嬌小可愛魅力，能將快樂感染給他人，是拿下亞軍的原因，而第三名則為大勢女團BLACKPINK泰籍成員Lisa。

另外，四到十名分別為IZ*ONE金采源、IZ*ONE 金玟周、TWICE Mina、NiziU Ayaka、TWICE MOMO、TWICE Sana、Red Velvet Irene。擁有出眾美貌、高挑身材的子瑜，因為善良呆萌個性，讓她圈粉無數，之前也多次登上關於外貌排名的前幾位，可見其人氣極高。

而外媒《Celebrity NetWorths》之前更統計，雖然子瑜在團體年紀最小，但凈資產卻是隊內最高，估計有200萬美元（約新台幣5600萬元），除了家庭背景外，她還有一些個人資源，之前還出過單獨寫真書，讓她成為TWICE隊內最有錢的成員。