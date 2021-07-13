隨著台灣確診人數降低，可望在7月底前解封，屆時勢必提升內需，為了儲備能力，不少企業順應微解封潮流，徵才跟著解凍。觀察1111人力銀行新鮮人專區上，就有高達1000多頁的工作機會數，都是月薪4萬以上、且不限工作經驗、或學經歷，讓疫情期間找不到工作的新鮮人不再焦慮。

前陣子疫情嚴重之際，重創各行各業，導致許多企業不得已放無薪假、甚至裁員求生，而不少企業徵才計劃也因此延宕；近期適逢暑期出遊旺季，加上「台第2季出口規模，創史上單季最高紀錄」，在這內需出口強勁的條件下，企業當然得趕緊部署召聘人才，填補因應疫情流失人手。

今年畢業的新鮮人焦慮指數破表，不少新鮮人在Dcard、PTT等論壇上漫著包括「疫情真的找不到工作嗎？」、「疫情找工作困難度多高？」這類文章。不過，眼看疫情有趨緩趨勢，許多企業紛紛打開職缺，迎戰下半年市場需求。1111人力銀行網站上不乏如「統一集團捷盛運輸—大貨車物流士」、「大倉庫眼鏡—門市銷售」起薪3到4萬、及門檻條件寬鬆的職缺，等著新鮮人上門面試。

觀察網站職缺類別，當中以服務業居多。不難想見，餐飲服務業受疫情影響，前陣子有多難熬，經過整頓當然重振旗鼓並大舉徵才，加派人手就是要把上半年虧的通通賺回口袋。

另外，傳產、科技業因應出口量增，也是一大徵才重點，網站上也不乏金融業身影。1111人力銀行發言人黃若薇提醒新鮮人，求職者可趁微解封這段時間，審視並編輯、針對企業客制化履歷，再一一投遞履歷，屆時解封後去面試，必能一舉得勝，順利入職。