落實防疫規定，彰化大型聯合徵才活動今年首度改採視訊徵才方式，求職者透過網路QR-code完成預約後，可在家或到就業服務中心增設的視訊專區與廠商面試。（彰化就業中心提供／謝瓊雲彰化傳真）

落實防疫規定，彰化大型聯合徵才活動今年首度改採視訊徵才方式，求職者透過網路QR-code完成預約後，可在家或到就業服務中心增設的視訊專區與廠商面試。（彰化就業中心提供／謝瓊雲彰化傳真）

防疫期間，往年大型聯合徵才活動全面暫緩，取而代之的是遠距視訊面試，彰化就業服務中心15日辦理視訊聯合徵才活動，邀請台玻、順德工業和彥豪金屬等16家知名企業，提供近500個職缺，並在五個室外場地增設視訊面試專區，讓求職者就近與廠商完成面談。

正值畢業旺季，加上移工缺工，彰化許多在地傳產產業人力需求大幅提升，包括洛克伍德鋰業、耀億、金豐沖床等在地知名企業都加入聯合徵才活動；其中，洛克伍德鋰業股份有限公司推出「免經驗起薪4萬元，有經驗5萬元的薪資，順德工業也以7萬元的薪資向資歷豐富的工程師招手，13日下午吸引不少求職者依約定時間前來視訊面試。

因應微解封，活動同步在彰化就業中心騎樓、花壇文德宮戶外廣場、線西鄉公所騎樓、秀水鄉圖書館騎樓，和褔興鄉圖書館騎樓等5個戶外場所，設置「零接觸戶外視訊面試專區」，方便求職者與徵才企業遠距視訊對談。不只有搭帳棚遮蔭，還貼心以大型海報提醒面試者注意事項，且面試區座位拉開社交距離，不必擔心群聚或相互干擾。

彰化就業中心指出，求職者線上報名後，可選擇在家面試或到視訊專區參加面試，選在騎樓、樹蔭下，或搭設帳棚，現場還提供大型工業用涼風扇，搭配「夢想載卡多」多功能的行動服務專車，配置行動網路、筆記型電腦、遠距視訊、廣播系統及文宣展示架等軟硬體設備等，深入偏鄉提供「行動視訊面試服務」，讓就業服務零距離。

為讓更多求職者適應視訊徵才新趨勢，8月份起每月第三周的星期五，將定時舉辦「視訊徵才」，詳情可透過報名QR-code，取得最新訊息。

此外，為鼓勵雇主積極穩定僱用失業者，創造勞資雙贏，參與徵才廠商，若提供勞動部「安穩僱用計畫2.0」職缺，並僱用公立就服機構推介的失業者滿2個月，雇主公司可獲1.5萬元獎助金，錄取勞工可領到1萬元就業獎勵津貼；僱用滿4個月，雇主則可獲得最高3萬元獎助金，錄取勞工則可領取2萬元獎勵金，盼透過此計畫雙管齊下促進就業。