有些女人特別受歡迎，身邊的男人都想要把她寵上天。星座運勢網站「毒Sir星座」分享，雙魚座、雙子座、天秤座、巨蟹座的女人個性好，又會撒嬌，讓男人想要好好地憐愛她們，愛上了就想要寵她一輩子。

▍1.雙魚座

雙魚女不但很溫柔，還很愛撒嬌，她們給人一種柔弱感，讓男人們忍不住想要保護她們。雙魚女談戀愛的時候很小鳥依人，像小動物一樣可愛，凡事順著情人的想法，這種溫柔鄉讓大部分的男人想要把她們寵上天。

▍2.雙子座

雙子女非常了解男人心裡在想什麼，她們總能說出對方當下最想聽的話，做出最恰當的回應，該強勢的時候強勢，該撒嬌的時候就撒嬌，相處的距離拿捏得恰到好處，這樣多變的樣貌讓男人欲罷不能，想要把她留在身邊疼愛。

▍3.天秤座

天秤女不但顏值高，會打扮，氣質又特別脫俗，她們很擅長社交，朋友多、人脈廣，追求者更是多到數不清。談戀愛時天秤女很給男友面子，舉止大方得體，從來不會在外失態，說話非常優雅，這樣的完美女友，當然會讓男人心生憐愛。

▍4.巨蟹座

巨蟹女很會照顧別人，性格善良，十分體貼，談戀愛時心甘情願的把照顧男朋友的責任扛起，幫對方打點好生活中的大小事，就好像身邊多了一個小天使一樣，讓男人非常感動，想要好好珍惜她。