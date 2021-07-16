有些星座看人眼光差，在愛情裡甚至經常搞不清楚，對方究竟是否愛自己，是否適合自己，很容易被對方的花言巧語所騙，分不清對方的真實目的為何，《搜狐網》近日以星盤角度進行分析，分享3種在愛情裡最容易看走眼的星座，導致他們的感情路走得很不順遂，直到全身是傷才知自己被騙了。

1.雙魚座

雙魚座個性浪漫，是一個為愛癡狂的星座，他們不注重條件，一旦感覺對了，就會瘋狂地愛上對方，願意放棄一切，只為了與心愛的人在一起，甚至非常信任對方，但如此盲目的愛情觀，也使他們容易遇到渣男渣女，就算被利用也不自知，唯有在感情裡吃過虧後，他們才會醒悟，但那時的他們早已傷痕累累。

2.金海負相位

星盤中若有金星和海王星的負面相位，也就是刑沖相位，在感情中他們經常看不清楚，容易被對方的花言巧語所迷惑，甚至沉浸在幻想中，就算伴侶做了很不應該的事情，他們仍會為對方的行為找藉口，這也導致他們在愛情裡屢屢受挫，直到受傷後，才會意識到自己看錯人，但又會因心軟而原諒對方，很難堅守底線。

3.月海負相位

星盤中有月亮和海王星的負相位，他們天生懷有聖母心，就算另一半是渣男渣女，他們會認為自己就是救贖者，希望用自己的愛去感動對方，以自身的溫柔和體貼讓對方改邪歸正，從而完成內心的一種使命感，但基本上對方完全不領情，甚至沒有改變的想法，他們往往只是一廂情願，最終反而會被對方拉入深淵，被搞得傷痕累累。

●備註：相位為行星和行星間形成的角度，若有2顆行星形成180度，同時又與另個行星形成90度，此相位格局全為負相位，代表困難、緊張、壓力、衝突。