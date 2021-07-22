葉瑋庭今上午在國泰醫院採半身麻醉剖腹產，誕下重3635公克、身長50公分的混血健康女寶寶，長女「鷹寶寶」哭聲宏亮，母女均安。葉瑋庭被推出麻醉室後，和外籍老公Russell仔細端詳兩人愛情結晶超級感動，互指皮膚很白、睫毛很長像爸爸、頭髮很黑像媽媽，說著說著就相視濕了眼眶，一家三口緊緊相擁，氣氛溫馨。

葉瑋庭接下來會先在醫院待上幾天，接著母女會轉往坐月子中心調養，由於疫情影響，葉瑋庭的父母無法在裡頭陪伴，但生產前就一直給葉瑋庭耳提面命，叮嚀女兒女婿注意事項，遠在加拿大的公公婆婆超級興奮，要求想跟混血兒孫女視訊，因一時也無法飛來台灣探視，但兩老很正能量，祈求病毒速速disappear，才能來台抱抱「鷹寶寶」。

葉瑋庭預產期本來是7月26日，但日前做最後一次產檢時，診斷胎位下降得不夠低，經過醫生細心照X光檢視，發現她的骨盆不適合自然產，讓原本選擇自然產的她，只能轉念接受剖腹，「因為我的骨盆雖然寬，但被判定太扁，所以鷹寶會下不來」；她和老公緊急召開家庭會議後，決定在今天進行剖腹，葉瑋庭幽默說：「女兒要趕在颱風來之前隆重登場。」她也遵守防疫規定，昨先至醫院做普篩顯示為陰性，才順利入住醫院，目前她已開始學習如何親餵母乳。

葉瑋庭目前產後恢復中，特別感謝今天為她執刀的醫師、護理師，讓她心情很放鬆，沒那麼緊張，「其實我當下的心情很複雜，充滿感動感激，她（鷹寶）長怎樣不重要，只要平安健康，就是最棒最棒的禮物」；本來小孩出生當下應該馬上抱給產房外的爸爸看，「但護理師覺得她太可愛，還跟她在產房玩了下，讓老公在外面等了一下才抱到娃娃」。老公事後興奮地說：「（小孩）很白、藍眼睛很像我。」