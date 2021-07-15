每個人的擇偶條件都不盡相同，有些人的條件特別嚴苛，星座運勢網站「星座上上簽」分析，摩羯座、獅子座、水瓶座的擇偶條件很高，只有夠優秀、夠亮眼的人才能吸引他的注意，讓他願意付出真心來深愛。

▍1.摩羯座

摩羯座交往前會有很長的考核期，他們愛上一個人的速度很慢，會仔細觀察對方的各方面條件是否符合自己的要求，除了要個性能處得來，還要夠聰明、有一定的工作能力，真正有實力的人在他眼中非常加分。摩羯座的警戒心很重，他們往往需要花很長的時間慢慢對一個人放下戒心，唯有認定對方是個善良、正直的人，他才能完全交出信任，擇偶條件非常嚴格。

▍2.獅子座

獅子座非常有自信，總是想要當人群中最亮眼的那一個，所以他的擇偶條件當然也很高，沒有特點的人很難引起他的注意，通常只有特別優秀的人才能讓他一見傾心。獅子座不會愛上不如自己的人，他們的另一半若不是帥哥或美女，就是高學歷、事業有成的人，總之一定也是要有亮點的人，才能入他的眼。

▍3.水瓶座

水瓶座的桃花運很旺，他們又很容易喜歡人，所以戀情總是一段接著一段，不過這些來來去去的過客之中，讓他真心深愛的卻很少。因為水瓶座喜新厭舊，如果相處一段時間讓他覺得乏味，他很快就會有分手的念頭，唯有夠優秀的人，才能跟得上他的跳躍思考模式，給他一種靈魂伴侶的感覺，這樣的對象才能讓他深愛，條件非常嚴苛。