有些人天生薄情，有的人則是用情很深，只要一愛上對方，他們就願意付出一切，對待感情執著真誠，因此也不容易動心，愛上一個人就是一輩子，《靈匣網》近日分享擁有赤子之心，只要動了情後，他們就願意付出一切的5個星座。

1.天蠍座

天蠍座是12星座中最癡情的，他們對待感情非常謹慎，絕不會輕易喜歡上一個人，在感情裡，他們認為顏值、地位及財富都不重要，只在乎心動的那種感覺，雖然他們外表給人冷漠的印象，但他們對待感情卻非常專一，一旦愛上了就會寵愛一生，永遠不會做出對不起愛人的事情。

2.獅子座

獅子座為人相當霸氣，他們在談戀愛時也是如此，一旦遇到了真愛，就會化身為小說裡的「霸道總裁」，讓愛人感受到他的真心，對伴侶噓寒問暖，關懷備至，彷彿把對方捧在手心，赴湯蹈火在所不辭，且在感情中，他們會變成小貓，無怨無悔地為另一半付出一切。

3.雙魚座

雙魚座個性天真爛漫，是典型的愛情至上者，他們喜歡上了一個人，就會無條件地奉獻，就算對方蠻橫不講理，他們仍會選擇包容另一半，保持一切服從的態度，甘願做愛情的奴隸，雖然看起來非常不理性，但這都是他愛對方的的最佳證據。

4.巨蟹座

巨蟹座對待感情十分認真和專情，非常的癡情，儘管外表看似不在乎是否有交往對象，但他們其實內心非常渴望愛情，一旦有了心儀的對象，他們會死心塌地的為愛而活，付出自己的真心，用滿腔的熱情去換取對方的回應，就算只是一個微笑，他們也會視為珍寶。

5.魔羯座

摩羯座固執又守舊，天生保有一顆赤子之心，從來都不會玩弄感情，是所謂的新好男人，他們家庭觀念強，因此對家庭與伴侶都十分忠誠，一旦喜歡上對方，他們就會不離不棄，甘願用一生的付出來陪伴對方，而且非常專情，絕不會移情別戀。