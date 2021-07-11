管碧玲在臉書力挺陳時中，用輸掉一次小戰役形容3+11決策，引發網友不滿狂灌臉書。(圖／管碧玲臉書)

台灣本土疫情失守，各界與外媒幾乎一致認為破口就是3+11的邊境政策，沒有會議記錄更是引發軒然大波，對此民進黨立委管碧玲力挺衛福部長陳時中，更稱3+11決策「只是輸一次小戰役」，最終還是能打勝仗，沒理由換掉陳時中，引發眾怒。

管碧玲10日在臉書撰文大讚陳時中，稱雖然台灣成功防禦500多天，還是被攻破，但與各國相比，儘管疫苗覆蓋率低，指揮中心卻有超強的疫情控制能力，狀況也以最快速度趨緩，「這個部隊是創紀錄的強」。

管碧玲表示她對指揮中心相當有信心，很快台灣就會回到全世界防疫最強國家行列。對於3+11政策，管碧玲稱總體防疫戰力超強的部隊，「只是輸一次小戰役」，最後還是可以打勝仗，為何要陣前換將。

管碧玲稱「那次小戰役」只是為了維持出口貿易所需的國際運輸，錯誤也僅是個人違規行為，一家公司管理出問題卻要主帥負責，她無法苟同。

文章PO出後不少人為管碧玲與陳時中打氣，但更多網友氣炸，留言怒嗆管碧玲：「死了700人叫做小戰役，沒死到妳親人都很輕鬆」、「全台灣陪3+11坐牢，好意思」、「敢說我還不敢聽咧，笑死人，有種3+11內容公開啊，在這邊講什麼廢話，疫苗買不到的政府都人家捐的，談什麼疫苗覆蓋率，不會笑死人嗎」、「睜眼說瞎話，妳不怕有報應？」、「換國民黨出這包，行政院早被覺青放火燒了」、「我是不認同換掉陳時中，但把死700多人的疫情當成一篇作文歌功頌德，真的很噁心」、「700條人命在貴黨眼中只是數字」、「農曆七月快到了，開始鬼話連篇」、「別人家小孩死不完哪」、「這篇文章敢不敢親自對700名死者家屬說」、「700條生命消失，無數店家倒閉，竟然可以這樣輕描淡寫，世界奇觀」。