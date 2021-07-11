翁馨儀2013年帶球閃嫁「綜藝大哥大」張菲次子張少懷，結婚8年育有一對子女「栗子、櫻桃」，時常在社群網站分享家庭生活。最近她才在直播吐露不愛被冠上「張菲媳婦」的心聲，未料遭黑粉文字攻擊，不忍了直接反擊。

翁馨儀跟張少懷因拍戲結緣，19歲時意外懷孕帶球閃嫁，本是喜事一樁，卻遭部分網友酸「為了錢未婚懷孕的小女生」，又一直被稱呼為「張菲媳婦」，隱忍多年終在7日直播傾瀉心聲，表示不喜歡被叫張菲媳的原因是自己有名字，不是靠公公而活；至於被誤解為「因為張菲有錢才結婚」，翁馨儀相當不滿，強調娘家沒有窮到要為錢結婚，結婚8年來從沒拿過丈夫的零用錢。

新聞曝光後，有酸民到她的IG留言嘲諷：「因為妳就不紅，所以媒體才只能說妳是張菲媳婦啊」、「沒有婆婆，說話才敢大聲」等，對此翁馨儀沒在怕，一一截圖回應：「老實說，我從來都不覺得自己紅，但你會來我這邊留言，是不是也搜尋了翁馨儀三個字，恭喜你記住我了！」、「那個功課沒有做好唷，我有婆婆，麻煩Google查好再來留言」，結果該酸民繼續嗆：「張菲都離婚了哪來的婆婆啊！誰無知？你大學有畢業嗎？笑死」，此時翁馨儀曬出與婆婆的合照，啼笑皆非的表示：「如果覺得離婚就等於沒有婆婆，那你還是別跟人家說你有大學畢業。」打臉該名網友。