資深藝人曹西平闖蕩演藝圈40年，有話直說的性格備受粉絲喜愛，對於屢遭酸民嘲諷，讓他再次提及不靠任何人幫忙，一人便處理好父親喪事為例，怒嗆：「Ｘ貨酸民不了解我，還說我要靠誰？你去死吧，你還沒有這個能耐啊」。

曹西平當年犧牲演藝事業，搬回台中陪伴父親，為了處理三棟房子貸款，不僅擔任擔保人，每個月貸款利息也是自己付，允諾要寄錢回來的手足全都食言，此外更陪伴父親每個月到醫院回診，通常好幾科看下來就耗費一整天，還為此拜託醫院醫生、護士及停車場管理員，坦言：「只差我還沒有跟人家下跪而已」，更為了就近照顧父親，便在住家樓下賣可麗餅，靠著微薄收入養活這個家。

曹西平一路照顧父親直到逝世，甚至三天內獨自辦完喪事，如今回想起來仍覺得心力交瘁，直言：「我誰都沒有靠，就是我一個人，我這一生真的只有人家靠我，我還人情這一生都還夠了」。對於屢遭酸民留言嘲諷，他則動怒反擊：「Ｘ貨酸民不了解我，還說我要靠誰？你去死吧，你還沒有這個能耐啊，割掉你的舌頭下十九層地獄，太不厚道的人，說話不負責的人」。

眼見曹西平罕見大發雷霆，網友紛紛留言安撫：「你還有美好未來要過，別管酸民的話，過自己的生活最要緊」、「享受當下很重要，把過去不如意扔了吧！回憶有時讓人很痛苦」、「可能有些人會覺得為什麼要一直提這些，可是這種傷痛是很難懂」，對此，曹西平回應：「這篇文章我寫著都悲從中來，想到過去點點滴滴，真的很心酸很難過，雖然爸爸已經過世多年了，我寫著還是難過的」。