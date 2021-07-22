大陸河南因千年一遇暴雨災情慘重，演藝圈幾乎總動員，不是捐款捐物資就是親赴災區救援，讓粉絲都被偶像們的善舉深深感動；昔日亞洲天王羅志祥在前女友周揚青爆出私生活不檢點後，事業墜入谷底，21日主動轉發河南救援相關訊息，也遭酸民嘲不捐款假惺惺，但今（22）日羅志祥工作室釋出捐款明細，網見捐款時間立刻閉嘴，也有許多粉絲挺他「團結一心，共渡難關」。

河南鄭州遭逢暴雨，社會各界紛紛響應捐款捐物資，藝人和網紅愛心也不落人後，幾十萬、幾百萬的捐，連新生代男星王一博和劉昊然都直接親赴災區幫忙；羅志祥在周揚青毀滅式分手信後墜入谷底，鮮少更新微博，21日下午他轉發央視新聞河南救援相關訊息，且祈禱「共度難關，祝願平安」，有鄭州網友報平安，他也馬上回覆，請對方一切要小心安全。

羅志祥工作室曬出捐款明細，打臉嘲諷他不捐錢的酸民。(圖/ 摘自羅志祥工作室微博)

但羅志祥主動替河南災區祈福的發文，依然遭到不少網友質疑，「有難同當，請問捐款不」、「共度難關？你倒是捐款啊」、「捐款了沒有，就知道假惺惺，趕緊閉嘴」、「這種時候不捐款就別亂發微博，占用公共資源，尤其是你這種劣跡藝人」。

其實羅志祥在沉寂數個月後，一直有積極為付出鋪路，他這次替河南祈福也被認為想要洗白，遭到不少酸民嘲諷；不過，今（22）日晚間羅志祥工作室曬出他捐了人民幣50萬元（約新台幣206萬元）的明細，其實他在21日就低調捐款，但遭到各種酸民質疑蹭熱度不捐款，才會選擇公布有捐錢一事，也狠狠打臉那些酸民。