富邦悍將洋投傑斯因個人因素自請離隊，他接受尼加拉瓜媒體「NicaBeis」訪問時坦言自己是因為個人因素離隊，也是為了能打疫苗，不排除之後會在墨西哥聯盟投球。

就在邦威因為備戰東京奧運前往桃園機場返回墨西哥時，就傳出有人也在機場看到傑斯，10日富邦球團也證實傑斯因個人因素自請離隊，目前已經離開台灣。

傑斯接受網路媒體「NicaBeis」訪問時坦言，自己的確是因為個人因素返鄉（回到墨西哥），原因之一是因為他的合約時間上能夠履行，因中職自5月18日起全面延賽，已近2個月沒比賽，可能到了合約到期前決定離台。

另外傑斯決定離台也是為了要施打COVID-19疫苗，他向「NicaBeis」說，台灣疫情相當嚴峻，感覺回鄉會更安全，此外他還說，如果有機會，他不排除在墨西哥聯盟中出賽，因為在中職延賽期間，球隊在周一至周五都有維持訓練，他的身體狀況非常好。