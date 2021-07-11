儘管無緣爭奪本季年度MVP頭銜，勇士明星後衛柯瑞仍用不同方式證明他在本季的優異表現！《ESPN》在11日公布柯瑞獲選ESPY年度最佳NBA球員，這是他生涯第2次摘此獎項，成功擊退約基奇、保羅、東契奇等其他熱門候選球星。

「我想感謝所有為我投票的球迷，讓我可以成為年度最佳NBA球員，」柯瑞表示，「這是了不起的一個球季，我努力在球場上重塑自己，也享受很多比賽樂趣，我就是努力拓展自己的球賽，更為了你們球迷而這麼做，謝謝你們的支持與愛。」

在歷經上季傷痛纏身之後，柯瑞本季表現完全爆發，場均32.0分、5.8助攻與5.5籃板，更拿下年度得分王與三分球王頭銜，只可惜勇士打到附加賽就遭湖人淘汰，也讓他無緣爭搶年度MVP頭銜，最後金塊中鋒約基奇獲選本季年度MVP。

ESPY是《ESPN》在1993年創辦的獎項，由球迷票選各個獎項的最終得主，藉以表揚過去1年在場上表現最佳的運動員，史上拿過ESPY年度最佳NBA球員獎項最多的球星是「小皇帝」詹姆斯的7次，其中2016到18年更是連3年獲選。