知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君），不只舞藝精湛，她在身材管理上也很有一套，42歲仍擁前凸後翹的完美身材曲線，而KIMIKO今（11日）下午則在網上曬穿透式裝辣照，KIMIKO的洞洞背心透出Bra，她一挺胸更是讓深邃事業線全見客，照片火辣指數爆表。

照片中，KIMIKO身穿紅色短版的洞洞背心，裡頭穿的內衣全都露，而下穿緊身黑褲的KIMIKO，窈窕身材曲線一覽無遺，更辣的是，KIMIKO洞洞背心透出她堅挺美胸，深邃事業線全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

儘管KIMIKO發文問：「下午要一起運動嗎？」但網友仍把焦點放在KIMIKO的好身材上，紛紛留言驚呼：「逼逼犯規啊」、「這太完美了」、「老師真的舉手投足都好優雅～美」、「微辣妹喔」、「女神 好漂亮」。

KIMIKO是演藝圈著名的美魔女代表，保養有術的她，好身材超不科學，但KIMIKO仍不時遭酸民攻擊，留言嗆她「假奶」、「老阿姨假奶」，對此，KIMIKO則高EQ表示：「其實轉念一想，這也算是一種對年份40+（40多歲）規律運動身體的高度讚美吧」，她也曬出單穿內衣的自拍照，大秀堅挺美胸和蠻腰，強調自己內心坦蕩盪盪，她還霸氣說：「此胸如假包換」，同時，KIMIKO也向酸民喊話：「如果還對我的身體存有任何疑問？其實非常歡迎大家來教室參觀本人，跟我面對面交流噢～」女神正面回擊獲得網一片狂讚。