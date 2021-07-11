針對指揮中心宣布「微解封」引發爭議，行政院長蘇貞昌11日視察桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程時表示，應該如何適度鬆綁，會依各地的情況，授權地方來評估，就像放颱風假一樣。蘇貞昌的這番言論也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

針對中央疫情指揮中心宣布適度「微解封」，並授權各級政府決定，但全臺縣市都禁止餐廳內用，這對政府決策公信力是否會有負面影響？而各地各自為政是否會造成混亂？蘇貞昌回應，我們大家一起防疫，做出好成績，現在漸漸穩定，所以指揮中心根據各方評估，三級警戒繼續延長，但是要適度鬆綁，至於應該怎麼樣鬆綁，我們依各地的情形，授權地方可以來斟酌，這個就像放颱風假一樣，每個地方有不一樣的情況，各地方就不同的地區，不同的時段，中央指揮中心都有授權。

此事也在PTT上引起網友熱議，「都給你講就飽了」、「又在胡說八道了」、「上班跟放假日的病毒活動也會不同嗎」、「太好了你試試看」、「就是推卸中央的責任啊！怕繼續封掉支持率，才把苗頭轉給地方首長，業者罵不開放是市長的錯，開放又爆發是市長的鍋」、「有嘴皮子院長，難怪底下的人都愛耍嘴皮子」、「這咖知道自己在講什麼嗎」、「這比喻蠻蠢的」。

有些網友則抓住蘇揆的「颱風假」說砲轟，「可是颱風會待在台灣一兩年嗎」、「颱風會從破口傳到沒有颱風的地方嗎」、「政策像颱風，說話像放屁」、「颱風假根據中央氣象局的預報，而現在指揮中心報氣象是晴時多雲偶陣雨，誰知道你在講什麼」、「你中央都不明定標準，颱風假可是有風力等級預估」。