PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

在野黨質疑疫苗預算花費 蘇貞昌：國際契約有保密條款

針對在野黨質疑疫苗預算花費，及主計處認疫苗非機密預算是否應公開？行政院院長蘇貞昌17日回應，「國際契約都有保密條款的規定」，強調全世界疫苗採購無論政府或民間都是賣方市場，國際上有保密條款，台積電和鴻海／永齡基金會購買的疫苗，公司重訊也不能公布內容。此話一出，迅速飲爆網友怒火，不少人甚至大爆粗口，痛批蘇的回應既不合理又可惡。

蘇貞昌被現場媒體問到，國民黨質疑疫苗採購預算非機密預算，應公開讓大眾檢視，蘇表示，全世界疫苗採購不管是政府還是民間都是賣方市場，國際上有保密條款，台積電、鴻海／永齡基金會購買的疫苗，公司重訊也不能公布內容，都不能約定又違反。

不僅如此，蘇貞昌指出，疫苗採購的預算未來執行完畢後，一定會有詳細的各種數據供國會監督， 供相關機關審查；目前最重要的是疫苗不容易進來，施打疫苗要開放都18歲以上，希望國人輪到就要盡快去施打，同時感謝地方政府努力提高覆蓋率。

蘇貞昌「國際契約都有保密條款的規定」的回應，迅速在網路引發熱議，大批網友怒火被點燃，湧入PTT論壇等網路社群痛罵，不少人甚至激動到大爆粗口。網友紛紛表示：「再繼續騙啊！」「騙的可能性比較大，以為保密條款就能拖疫苗嗎？」「花納稅人的錢 為什麼不能知道？」「輝瑞賣美國政府就沒有保密條款？」「就你可以黑箱，別人都公開」、「軍購就算了，連疫苗也在黑箱」、「好喔，全國整年稅收列採購疫苗就免公開了」、「水真的很深」、「『保密』成為綠營最後的遮羞布」。