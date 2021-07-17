「雞排妹」鄭家純遭爆與有婚約的保時捷男有曖昧情，因此陷入小三疑雲，在男女雙方先後發出道歉聲明，才還給雞排妹清白，粉專「回嘴好健康」評論雞排妹事件時，直接點名某律師蹭熱度，雞排妹更是在留言串Tag對方回擊，引發網友議論。

粉專「回嘴好健康」發文評論雞排妹事件，表示眾名嘴網紅都藉機蹭熱度，更點名某位知名女律師所言：「如果真的是不小心介入別人的感情，其實第一句話永遠都應該是對不起。」強調光看這句話就一把火在燒，質疑為何不是男方說對不起？哪來道德高標講此事？畢竟存在許多不為人知的情況，後來證實雞排妹遭捏造爆料，表示從此看出擁有媒體話語權的階級知識份子，自認能站在道德至高點發起網路公審，也看出這個社會「對男性寬容與對女性不友善」。

結果此篇PO文釣出雞排妹，更直接留言Tag律師李怡貞：「是在說妳嗎？」對此，李怡貞PO出引發爭議的網址，並回應：「我在那篇大字文內的留言處『當下』『早就』有詳細說明回覆，就不再贅述引起風波。BTW Only you 的事件我依然站妳這邊沒變。」雞排妹則是不甘示弱反嗆：「建議去問媒體為什麼要浪費社會資源，也是一種正義喔。」

雞排妹與李怡貞隔空開戰。（圖／回嘴好健康臉書）

對此，網友紛紛留言回嗆李怡貞：「男未婚女未嫁到底有啥好嘴的，每個人把自己顧好就好了，一直干涉批判別人的人生好煩」、「不小心錯誤解讀別人感情事 然後在公開版面討論這事，引發後續錯誤公審，其實第一句話永遠都應該是對不起」、「總是有些人喜歡秀出自己的視野有多窄。」