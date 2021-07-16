新冠肺炎疫情肆虐全球，如今Delta印度變種病毒傳播力更讓人驚恐，未來恐成為全球傳播的主流病毒，美國女主持人桑德勒（Catt Sadler）透露即便接種完兩劑疫苗，平時更是遵守口罩不離身的防疫原則，但仍感染Delta病毒，引發網友議論。

桑德勒在Instagram曬出躺在床上病懨懨的照片，表示曾照顧一名以為是罹患流感確診者，她透露已經施打完兩劑疫苗，加上全程戴著口罩，雖然兩人有過密切接觸，但以為不會染疫，沒想到依然感染Delta印度變種病毒，接著更出現發燒2天、頭痛、身體疲累等症狀，連眼睛都冒出奇怪膿液，讓以為有抗體不會染疫的她難以置信。

桑德勒強調已經完成疫苗接種，仍感染新冠肺炎，可見Delta印度變種病毒傳染性極高，更不用說是沒打疫苗又不戴口罩的人，不僅染病機率超高，還有可能四處散播給其他人，雖然自己不是醫學專家，仍要呼籲所有人戴好口罩，因為打了疫苗不等於完全免疫，只是能降低住院和死亡機率，藉此提醒所有人疫情還沒結束。

世界衛生組織（WHO），日前指出Delta變種病毒持續在全球104國蔓延，目前全球確診病例已經連續4週呈現上升趨勢，死亡人數也在連續10週下降後首度回升，未來恐將成為在全球傳播的主流病毒，更有研究指出，已接種疫苗者若再次確診，特別是Delta變種病毒，雖多是輕症或無症狀感染，但仍可將病毒傳染給其他人。

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