由於陸續有國外研究指出，疫苗混打效力更佳，但指揮中心尚未開放。但近日傳出，楊志良已經搶先進行了國產疫苗與AZ的混打。對此，他今(17日)證實在6月接種AZ疫苗，並笑說「我還活著！」要大家放心。

楊志良在6月15日接受中廣《千秋萬事》主持人王淺秋訪問時，他曾說，「我不是去打了聯亞嗎?不知道自己是實驗組還是對照組，因為還沒解盲，詢問結果自己是體內沒有產生抗體，當然我相信自己可能是對照組，多數人是有抗體啦，但也不代表我一定是對照組」。

但傳出楊志良已進行了國產疫苗與AZ的混打，根據《三立新聞網》報導，楊志良承認有此事，「我是在他宣布（指聯亞解盲）以後才打，但就是問不到結果，才去打AZ」；至於打完AZ後的身體狀況，楊笑說「還活著啊」。

關於混打疫苗一事，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳16日的記者會上表示，國外確實有AZ加上BNT混打研究報告，但AZ混打莫德納後是否有更理想的表現，希望有實證資料參考，值不值得混打，則仍待與小組成員討論。