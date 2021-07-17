本土疫情爆發至今2個月，已連續22天確診維持雙位數，一名網友表示，台灣雖沒成功在兩周內解封，但在沒封城的狀況下，就壓制疫情，也算是防疫高手了。貼文也引起網友熱議，不少人大讚台灣真的很強，但主因是人民防疫意識高，路上戴口罩與護目鏡比例很高。

一名網友今在PTT上發文表示，本土疫情爆發約2個月，疫情初期喊的「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」的口號目標雖沒達成，但國外似乎也沒有在「未封城」的狀況下，兩個月就把疫情壓制下來的經驗，台灣這樣應該算是防疫高手？

貼文引起討論，多數網友認為台灣的表現放眼全球，可以說是強到爆炸，不少人推測成功壓制疫情的原因，可能與台灣人很怕死有關。「因為政府太爛，民眾怕的要死」、「台灣人怕死」、「就台灣人怕死結案」。

不過，許多網友表示，其實這波疫情可以成功壓下來，主要是靠人民的素質與自發，和政府的關聯不大。一名網友也發文回應說，台灣成功壓下疫情的主因是「人民防疫意識高」，路上的人戴口罩與護目鏡的比例真的很高，不過，疫苗仍是這波疫情的解方。

台灣本土疫情五月中爆發，單日新增確診幾乎天天破百例，全台升級成三級警戒，每天的確診數仍舊是幾百例的爆，直到6月25日起確診數才降至雙位數，至今已經連續22天確診數維持雙位數，因此不少民眾也開始盼望降級、解封的日子快來。