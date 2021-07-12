民進黨立委陳亭妃、莊競程、吳琪銘、蔡適應、陳秀寳、黃秀芳、陳歐珀今共同舉辦「補強紓困安全網」記者會。陳亭妃說，照顧好長者、幼兒、補教三面向，讓他們有感，就能連帶有正面影響，可以同時撐起所有家庭，因此她和其他立委共同提出幾項相關呼籲。

莊競程呼籲，衛福部應修訂長照機構紓困方案，目前的紓困門檻過於嚴苛，「只會讓業者看得到吃不到，最終可能導致長照機構倒閉潮」。此外，他也指出，幼兒園紓困，一次性的補貼並無法實質的協助業者，更連帶影響家長，相關部會應重視並檢討，持續滾動調整。

吳琪銘表示，應在完善防疫措施的前提下，盡速讓「老幼照顧服務」安全回歸，減輕家庭的照顧負擔，也讓服務提供者有收入來源。各類型長照機構照顧者及其服務對象已於第五類接種完畢，且65歲以上長者也將接種，長照機構和社區據點可在確實且嚴謹的防疫措施下，適度開放，提供長輩更好的服務，也讓有長照需求的家庭喘口氣。

針對各類照顧機構的紓困方案，陳歐珀指出，「收入減少50％以上太嚴苛」，員工的勞健保也不一定保在機構，可能會有無法算入一次性補貼範圍的情形。他強調，照顧機構不是一般營利事業，衛福部參照經濟部方案紓困照顧機構恐不符需求。照顧機構風險大，服務對象是脆弱人口群，比一般場所更有增強防疫措施的需求。

蔡適應表示，補教業者受疫情衝擊大，也波及學員與家長。補教業者又分為法人或自然人補習班，前者以聘雇人員一人4萬計算員工補助和營運補貼，不過5至7月總共4萬，對業者維運相當微薄，後者因為難以確認員工數，領取紓困又更辛苦。

至於補教業者的紓困貸款，蔡適應轉述陳情人說法，法人比較容易通過，自然人補習班則不易被核貸，原因是自編財務報表，在教育部和銀行端的認定有落差。他建議，由於多數補習班屬於小型的自然人補習班，教育部應和銀行盡速協調。

陳秀寳表示，家長有防疫照顧假與托育需求，老師需要教學才有收入，校方需要招生才能營運。為降低環境接觸風險，並且讓孩童順利回到校園，她認為應「提高托育教育人員施打疫苗的覆蓋率」，也已與相關部會極力爭取。另外，她建議中央與地方政府應協力辦理「托育教育機構防疫指引」，讓衛福部與教育部成為家長師生的有力援軍，讓人民生活回歸穩定。

黃秀芳表示，三級警戒下微解封，但孩子還是不能上幼兒園，不給薪的防疫照顧假，不但造成家長經濟負擔，也影響公司營運。雖然勞動部增設補助給投保薪資在2.4萬至3萬4800元之間的勞工，但疫情警戒持續至今近50天，單靠1萬元生活補貼，勞工日子還是很難過。相關單位應研擬幼托開放的安全規範，更應有長期的感染管制與環境清消計畫。

陳亭妃認為，家庭要顧老又顧少，壓力相對高，希望能減輕他們的負擔，讓他們繼續維持家庭經濟動能。教育工作者已施打疫苗，補教人員屬於社會教育工作者，她呼籲盡速讓他們列入接種，解封後可以安心教學與學習。她認為政院應設「加強版防疫配套措施」，為解封後的生活做準備。