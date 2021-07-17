面對台灣失業率4.11%、無薪假人數3.1萬和失業人口48.9萬，國民黨青年部主任陳冠安為所經濟壓力最大的青壯世代請命，請考慮「普借現金」的政策吧！

陳冠安17日在臉書指出，以上個月的勞工紓困貸款來說，原本名額只有50萬人，可以貸款10萬額度，利率1.845%，政府補貼第一年利息，卻來117萬件申請，最終核可70多萬件。倘若不是緊急關閉收件，申請的人數可能會更多，顯示許多民眾確實有急迫的用錢需求。

陳冠安分析，因為青壯世代夾在老幼之間，是經濟負擔最重的族群，受雇青年找不到工作、中年面臨失業裁員；創業者、自營業者則有貸款、租金和人事等投入成本的龐大壓力。我們的政府卻仍然用相當繁複的方式，要求有需求的民眾花費心力與時間成本來研究與申請。拒絕全民都能受惠的普發現金或消費券，用五花八門的方案替代，最終卻只紓困到3分之1的人口，讓另外3分之2成為紓困孤兒。

陳冠安指出，普借現金會有三大好處：

首先自然是政府負擔的費用會比較小，倘若每個納稅戶只能申請一案，那借貸金額大概在6300億左右，政府僅須負擔116億左右的利息補貼。就目前來說，從去年2月至今，國銀已經核准3.71兆的紓困貸款，主要是針對企業戶與政府方案。6300億的個人借貸規模，應當可行。

第二，借貸是有借有還，因此可以避免掉拿到錢卻儲蓄起來，對振興經濟沒有幫助的問題，並且過濾掉許多沒有經濟需求的人拿到錢的問題。或許有部分沒經壓力的民眾會拿借款去進行投資，但只要在國內，其實也能達到活絡經濟的效果。至於國外投資，相較於拿去作為生活支付和國內投資，比例應相對輕微。

第三，10萬對中產階級也能有幫助。同樣的金額，對不同收入階級的人會有不同的意義，1萬現金對低收入家庭可以救急救難，但對中產家庭則是不無小補。然而10萬現金，則可以是一個中產家庭或是一個年輕人數月的生活所需，尤其是對有房租貸款等固定月支出的民眾更是如此。

因此，他呼籲，蔡政府倘若繼續拒絕普發現金，那就請普借現金！