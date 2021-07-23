舉辦15年的新北市鼓藝節，受疫情影響，今年首度轉換成線上活動，新北市文化局表示，即日起至8月15日，每個六、日下午2點，在「鼓舞祭」的虛擬舞臺輪番上陣，24日由屢屢站上國際舞臺的優人神鼓磅礡鉅獻，25日則有國寶級的新莊响仁和王錫坤師傅傾囊授絕藝，民眾在家就可以享受到精采絕倫的鼓藝節目。

文化局長龔雅雯表示，2021新北市鼓藝節的線上表演活動，於Gather town建構「鼓舞祭」的虛擬舞臺，除上週演出過的身聲劇場及新北文化大使外，還有優人神鼓及王錫坤師傅接力演出，接下來的周末，二手貨STOMP、紘采樂集、嬉班子、舞工廠舞團、御鼓坊、踢踏電台舞團、艸創心演擊樂場等團體，也會於「鼓舞祭」的虛擬舞臺輪番上陣。

文化局表示，除「鼓舞祭」外，另邀請到校園民歌歌手王海玲、新世代超偶藝人陳曼青及TBE無極限男團，擔任線上活動特別嘉賓，拍攝社群活動示範影片，和大家一起鼓動台灣齊心拼＋0。歡迎所有的鼓迷們一起到「新北市鼓藝節」網站同樂。