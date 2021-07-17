長愛家園育幼院因疫情關係今年捐款短於往年48％，導致育幼院經營陷入麻煩，為了不影響院童生活，依「社福慈善團體」提出政府紓困4.0貸款補助申請，但最後竟遭拒絕。

長愛家園育幼院院童人數這幾年均在33至36人之間，因為疫情警戒停學停課的關係，院裡緊急徵聘了數位老師和照顧員，衍生的人事費用大約增加2成多，三級警戒至今，已經虧損100萬餘元。

屏東縣飛夢林家園超商小額捐款去年同時期，每月大約有10萬元捐款資助，但三級警戒以來，6月份縮減僅剩7000元，加上因為停學停課增加的人事成本大約增加兩成，每個月結算薪資的時候幾乎快發不出照顧人員的薪水。

飛夢林家園院長羅汶欣表示，每位院童的餐費大約每天80塊，每個月光吃飯就要2400元，加上但因為疫情的關係，無法拜訪企業，就連平時互動良好的捐款人，也婉拒我們的拜訪，要等疫情過後再說。

此外，家長對於孩子關心程度不夠才會造成安置在機構，政府提供孩童家庭防疫補貼家長1萬元，至今沒有一位家長來跟我們討論如何運用在孩子身上，最多的就是來詢問如何能申請補助。