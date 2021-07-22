中央流行疫情指揮中心從5月中旬將全國升為三級警戒，要求全國多個行業應停業，重創勞動市場，勞動部也針對未能在特別預算紓困的勞工提供部分工時生活補貼及全時受僱勞工生活補貼，勞動部表示，全時受僱勞工生活補貼第2階段（6月份薪資較4月短少逾2成）從明天起開放受理，符合資格的民眾明日上午10點起可上網申請，估計人數恐會達5月的2倍以上。

勞工如因「6月份」薪資受影響欲申請本項生活補帖，必須符合在今年4月30日已參加就業保險，且月投保薪資在2萬4000元至3萬4800元以下，6月份全月薪資較4月份受僱於同一雇主的薪資減少達20％以上，且6月30日仍在職等條件，而請符合資格的民眾，則要備妥4月份及6月份的薪資單、銀行薪資轉帳紀錄、金融機構帳戶號碼，至勞動部提出申請。

據勞動部統計，截至昨天為止，全時受僱勞工生活補貼共有10萬3536人申請、共核可8萬6060人、發給8億6060萬元。勞動部條件司司長黃維琛表示，多數不符合規定的勞工為照片模糊等原因，但經再次聯繫確認符合後大多也能請領到1萬元的生活補貼。

黃維琛說，因為6月是整個月都在三級警戒，相較5月僅有下半個月實施三級警戒更加嚴峻，估計6月薪資減損逾2成的勞工恐是5月的2倍以上。