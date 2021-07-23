京晨科公司違反重訊申報遭處違約金5萬元 17:102021/07/23 工商 林燦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心23日表示，對京晨科技公司（6419）違反重大訊息申報規定處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，京晨科技公司授權移轉「OiKID」英語線上學習平台經營權予關係人，惟未依規發布重大訊息，櫃買中心對該公司處違約金新台幣5萬元。 英瑞-KY子公司破產延遲重訊 證交所重罰20萬元 《金融》資本額未達門檻 3家保經公司遭撤照 #京晨科 #櫃買中心 #申報 #違約金 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新光肥水不落外人田惹爭議 罰460萬 04:102021/07/23 財經要聞 已逾7.67萬人申請保單紓困貸 金額破69億元 15:432021/07/23 財經 金融業防疫鬆綁 銀行、保險等3大因應措施一次看 16:372021/07/23 財經 因應防疫降級 金管會下午四點宣布金融業因應措施 14:422021/07/23 財經 亞泰、亞泰一轉換債7月23日起預收款券 18:342021/07/22 財經 重量級股東會 齊聚登場 04:102021/07/23 財經要聞 屏東鴛鴦賊竊電線 夫遭活活打死 04:102021/07/23 社會新聞 櫃買23日董事會通過業務規則等修正案 16:202021/07/23 財經 鄭州被淹沒隧道親歷者：隧道口開門水就淹過脖子 九死一生 08:072021/07/23 兩岸 台中防疫旅館滿地頭髮 工程師無法換房好崩潰 盧秀燕說話了 11:582021/07/23 生活 陸加強監管 GIC仍看好網企前景 11:592021/07/23 財經 財經熱門新聞 3、4月期發票千萬特別獎7張未領 18元買茶飲料就中大獎 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 遭爆8成疫苗被退貨 高端緊急回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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