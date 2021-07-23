櫃買中心23日表示，對京晨科技公司（6419）違反重大訊息申報規定處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，京晨科技公司授權移轉「OiKID」英語線上學習平台經營權予關係人，惟未依規發布重大訊息，櫃買中心對該公司處違約金新台幣5萬元。

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