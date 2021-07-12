台灣民意基金會今(12日)公布最新民調，結果顯示，與過去3個月相較，民進黨認同者銳減15個百分點；國民黨認同者不動如山，而民眾黨則異軍突起。前立委林濁水表示，這份民調是上個月進行調查的，並分析了台北市長柯文哲的現況後指出，令人好奇的是，若現在進行民意調查，不知結果會是如何。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，此次調查民進黨認同者規模突然出現「墜崖式垂直崩落」，這種現象是極端爆裂的、不尋常的、更是前所未見的；而國民黨認同者不到2成，而且已連續兩次出現這樣的現象，國民黨有萎縮後定型的危機。

針對民眾黨異軍突起，游盈隆則說，這是民眾黨一個微妙且重要的質變，顯示民眾黨從過去由橫跨藍綠及中性選民的鬆散政黨，現在開始感覺有自我，高達6成1的支持者自覺和兩大黨有明顯區隔，這有點像是「少年轉大人」的過程。

對此，林濁水今在臉書上表示，游盈隆的民調顯示，民進黨認同重挫，藍營認同者卻幾乎沒有任何增減，異軍突起的當屬民眾黨，過去一個內政黨支持度上升 7.1 個百分點。

不過，林濁水指出，是這民調是上個月的，而柯文哲經過一個月蠻力出征，疫情出包，市場被迫共管，亢奮武勇地東碰西撞南征北伐之後，聲量衝到第一，令人好奇現在如果做調查會怎樣。