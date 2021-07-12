漫威超級英雄片《黑寡婦》因疫情數度延後上映檔期，為了完整呈現電影裡美俄之間各施計謀的明爭暗鬥、精采絕倫的生死決鬥場面，堅持大銀幕放映的機會。近日隨著疫情逐漸解封，該片也在各地陸續上映，北美地區9日上映，首週票房高達美金8000萬，是疫情以來最高的開片成績，北美以外首周票房也高達7800萬，再加上Disney＋額外付費觀看進帳的6000萬，全球總消費金額超過美金2.18億（約61億台幣）。

史嘉蕾喬韓森10年內一共演出7次黑寡婦角色，從性感冶艷的美女秘書，到獨當一面的超級英雄，戲裡戲外都不斷突破自我、成熟蛻變，近年憑著細膩演技奪下了2次奧斯卡提名，五次金球獎提名的肯定。這次在《黑寡婦》個人電影中，她不僅是獨挑大樑的女主角同時也是本片監製，更親自點名並致電邀請曾代表澳洲參加奧斯卡最佳外語片的凱特蕭蘭執導演筒，可說是她傾注演員生涯拼盡一戰的作品。

談到為何隔了10年才推出《黑寡婦》個人電影？史嘉蕾表示：「我扮演這個角色已經10年了，我想要確保這部電影對我和粉絲來說，都是具有開創性和藝術價值的」，接著提到「這部電影一直在我們的計劃之中，只是我們一直不確定它應該要是什麼模樣。如果我們在10年前製作這部電影，它將會大不相同。老實說，我非常感謝這部電影是現在推出，我們可以放進許多真實的事物，這才是觀眾想要看的」，言談之中，盡顯她對這部作品自信十足的優雅態度。

這次「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫，終於踏上個人的旅程，讓粉絲看到她不為人知的一面。故事時間點設定落於《美國隊長3：英雄內戰》及《復仇者聯盟：無限之戰》之間，在鋼鐵人與美國隊長分別領軍的英雄內戰後，復仇者聯盟分崩離析，黑寡婦打算離開美國重新開始人生，卻發現有股黑暗的力量正步步逼近，孤身一人的她不得不向昔日的夥伴靠攏，意外揭露了她過去作為間諜的神祕歷史，同時更面臨了邪惡反派「模仿大師」的恐怖追殺。台灣也確認將於14日上映。