去年全球新冠肺炎疫情爆發後，中央流行疫情指揮中心（CDC）便開始主持防疫工作，並每天召開記者會說明最新情況，但今年5月本土疫情爆發以來，CDC卻是連連出包，引來民眾強烈不滿。輿情網站《網路溫度計》透過對網路聲量的分析，整理出最受網友關注和討論的CDC十大民怨，其中「3+11」事件以壓倒性的網路聲量位列榜首。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》對去年7月9日至今年7月8日間的網路聲量進行調查，盤點出網友熱議的十大CDC民怨，並按照這些議題的網路聲量進行排名，從第1名到到10名分別是：

1.3+11沒會議紀錄，監院展開調查

2.醫療量能不足造成醫護沈重負擔

3.拖一年不入境普篩，到7/1才宣布實施

4.殘劑之亂，讓民眾爭先恐後搶破頭

5.隱匿個案足跡被質疑

6.民間要捐疫苗，卻以資料不足為由阻擋

7.各縣市疫苗配給額度分配不均挨轟

8.疫苗買不到、速度慢，需要靠國外捐助

9.自費快篩試劑要價3千，民怨成本太高

10.每天下午2點開記者會慣性遲到

同時，根據《網路溫度計》整理的網路聲量數據顯示，「3+11沒有會議記錄」以86萬3594筆網路聲量高居榜首，超過以15萬9798筆網路聲量位列第2名的「醫療量能不足造成醫護沈重負擔」，和以11萬4245筆網路聲量名列第3的入境普篩，甚至還超過其他上榜議題的網路聲量總和。