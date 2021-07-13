運動場館、健身房等運動場域防疫措施今（13）日起「微解封」，柏文(8462)宣布在規畫高強度防疫措施下，旗下「健身工廠」除雲林縣及高雄市外的38處據點今日起恢復營業，而雲林縣及高雄市共13處「健身工廠」及其他品牌據點，仍暫停營業至26日。

柏文因應疫情警戒升至三級，旗下健身工廠、人體工房、兒童體適能俱樂部、肖跳、滾吧及鐳射戰場等所有品牌營運據點，自5月15日起暫停營業迄今。雖然指揮中心8日宣布三級警戒延長至26日，但運動場館、健身房等場域可「微解封」、有條件鬆綁恢復營業。

柏文考量會員高度自制、居家防疫近2個月，無法進健身房運用器材、設備與課程有效規律運動，亟需適度紓緩身心壓力，逐步恢復正常生活，決定配合政府微解封措施，宣布除雲林縣及高雄市外的38處「健身工廠」據點將自13日起恢復營運。

柏文表示，恢復營業的「健身工廠」據點除了全館高強度清潔消毒措施外，並依防疫指引要求會員進場執行實聯制及手部消毒、全程配戴口罩、保持社交距離及器材間隔使用，並嚴格控管容留人數限制，所有員工配戴口罩、護目鏡，私人教練每7天進行抗原快篩。

此外，除雲林縣及高雄市外的38處「健身工廠」據點將自16日起恢復扣款，會員如需辦理會籍暫停，可致電客服、或利用健身工廠APP線上申請。同時，有氧／飛輪教室、會員休息區、蒸氣室、烤箱、淋浴間、冷熱池、游泳池與球類運動設施仍持續暫停開放。

柏文表示，所有據點自5月15日起暫停營業迄今，營運雖面臨創業以來最大衝擊，但公司已建構領先同業的預收款項信託機制及穩健財務規畫，確實保障所有會員及股東權益，並為疫情結束後的公司長期發展與企業永續經營奠定堅實基礎。

柏文指出，停業2個月間仍持續精進，已陸續完成新竹市光埔廠、嘉義縣民雄廠建置，台北市石牌廠新增2樓健身場館工程，台中市中清廠、嘉義市嘉義廠與台南市開元廠淋浴間改善工程，並於中壢廠、草衙廠、屏東廠等據點增設新器材。

雖然目前尚未完全解封，但柏文對台灣防疫作為及健身產業前景仍具充分信心，既定據點拓展腳步未因疫情放慢。柏文指出，「健身工廠」新竹市光埔廠將在17日比照現有防疫措施開業營運，13日起預售的嘉義縣民雄廠則預計29日開幕。

柏文表示，第三季預計有高雄市南岡山廠、台北市長春廠、南投縣等3處新據點開幕，第四季則有台中市、高雄市及新北市的新廠館開業，看好疫情在疫苗陸續施打後可獲有效控制，新據點開幕將可適時滿足疫後民眾尋求鍛練身體與身心放鬆的報復性需求。