美國加州一名21歲饒舌男歌手「Indian Red Boy」（本名：Zerail Dijon Rivera）近日在直播與網紅朋友談天，未料現場忽然傳出12聲槍響，Indian Red Boy臉部遭射擊後狂冒鮮血，雖然有拚命求救，仍當場身亡，消息傳開後震撼外界。

根據外媒綜合報導，Indian Red Boy於美國時間7月8日下午4點多坐在汽車駕駛座與網紅友人Kapone連線直播，兩人有說有笑，完全看不出有任何異狀，想不到Indian Red Boy的周圍忽然傳出12聲激烈槍擊聲，他的臉部不慎中彈3發，身上其餘部位也有多處槍傷，此時Indian Red Boy口鼻都冒出鮮血，倒下前試著出聲求救，但已經無力發出，最後警方抵達現場，Indian Red Boy明顯傷重不治，嫌犯也早就逃之夭夭。

恐怖的是，Indian Red Boy遭槍擊時還開著直播，血腥畫面全程播送出去，還有不少網友把這段影片轉po到社群平台，難過的表示：「前一分鐘你還在笑，下一秒你乞求幫助」，其餘網友也紛紛留言悼念，不捨Indian Red Boy英年早逝。

警方研判槍手挑中Indian Red Boy的動機，可能是涉及黑社會糾紛，原來案發前一天，Indian Red Boy曾上傳一段影片，畫面中他比出對當地幫派不尊重的手勢，被對方視為在挑釁，才惹來殺身之禍，但詳細原因和真實的犯案動機還需要警方進一步釐清。

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