針對富裕國家計畫讓民眾接種第3劑疫苗，世界衛生組織（WHO）12日呼籲這些國家捐出疫苗。

輝瑞大藥廠（Pfizer）正計畫向美國申請追打第3劑新冠疫苗的許可，多國為了防堵Delta變種病毒傳播，也大肆追加採購疫苗，對此，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨（12）日呼籲富國不要追打第3劑，應該捐出多餘疫苗，他重話形容全世界疫苗嚴重分配不均是「貪婪」所造成。

美聯社報導，針對不少富裕國家因應變種病毒而加購疫苗的做法，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨日在記者會上撂重話，指出全世界疫苗分配不均的荒謬情況是「貪婪」所造成，他呼籲疫苗廠的優先任務應該是提供疫苗給貧窮國家，而不是急著遊說富國採購更多疫苗。

輝瑞昨日和美國衛生官員會商，尋求授權施打第3劑疫苗。儘管美國官員強調完整接種疫苗的民眾已經受到保護，目前還不需要追加第3劑疫苗，不過輝瑞上周仍強調，追加第3劑疫苗能夠顯著提升人體免疫力，甚至可能協助對抗變種病毒。

譚德塞昨日呼籲輝瑞及莫德納全力提供疫苗給COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）、非洲疫苗採購工作小組（Africa Vaccine Acquisition Task Team）、以及疫苗覆蓋率仍低的中低所得國家。

美聯社指出，雖然輝瑞、莫德納同意供應COVAX疫苗，但是僅佔少數，他們仍為富裕國家保留了絕大多數的疫苗。

目前，英國已經計畫讓民眾在秋天追加施打第3劑疫苗，加拿大政府也已超前部署添購疫苗至2024年，向輝瑞額外購買最高達1.85億劑疫苗。

世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）昨日也表示，現階段沒有科學證據顯示絕對需要追加疫苗，她強調如果需要，世衛會更新建議施打追加疫苗，「但會基於科學及數據，不會基於個別公司宣布現在需要施打追加疫苗。」

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）昨日也重話警告，如果富裕國家堅持先讓民眾追打第3劑疫苗、而不捐出疫苗，當人們回顧這段經歷時將會相當憤怒及羞愧。

美聯社指出，近幾個月來聯合國推動的疫苗分配計畫受到嚴重影響，將近60%國家的疫苗接種計畫停滯不前，同時，在年底前他們最大的疫苗供應商也無法發配任何一劑疫苗。