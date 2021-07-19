夏宇童擁有甜美的外型，受到許多觀眾朋友的喜愛，與男藝人孫協志穩定交往中，兩人感情受到大家的關注。最近夏宇童成功登記疫苗殘劑，想不到身體很健康的她，半夜開始發高燒、嘔吐，目前持續在家休息中。

夏宇童今（19日）在個人ＩＧ分享，施打疫苗過後的身體變化：「昨天下午打完第一劑，回到家就先昏睡了一下，睡完覺得無力感沒了，以為自己滿幸運的是無症狀，結果到半夜12點我開始吐跟發燒，全身痠疼炸裂，隔天起來，還是繼續飆到38度。」照片中愛犬躺在她的小腿上，睡覺的模樣相當的可愛。

夏宇童希望大家，都能儘快施打疫苗：「期許疫情趕快過去，每個人的生活都能趕快上軌道，陸續看到很多朋友，都有登記到疫苗，一方面覺得開心，另一方面也想謝謝醫護人員。」夏宇童建議大家打完疫苗隔天，盡量不要安排其他的事情，不管身體有無症狀，都給自己一天的時間，讓身體好好地休息。

夏宇童最近分享，媽媽特別為她準備便當:「夏媽媽的愛心健康餐！平常懶得下廚開火的媽媽，很把這次的減肥事件放在心上，三天兩頭就幫我準備吃的！」照片中可以看到有水煮蛋、玉米筍、秋葵等等健康的食材，看得出媽媽相當重視營養均衡。

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