台北市本土確診數12日跌破兩位數，僅9例；零星個案仍讓民眾「心驚驚」，不太能完全放心。醫師姜冠宇認為，疫情已進入最後階段，當準備收尾時，「家庭感染」是必然會發生的現象，民眾回到家裡，千萬要做好清潔、消毒。

北市單日確診已降至9例，是5月中旬疫情爆發以來新低。台北市長柯文哲在記者會上談到「家庭感染」，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇認為，這代表社區感染防治到一段時間後，必然會發生的現象，「我會把它當成是壓制疫情的最後階段」。

姜冠宇指出，確實有連續好幾起病例，是一整個家戶的感染，全家人住進專責病房佔了好幾床，也大大提高兒童住院比例。他直言，大家族的緊密生活型態風險高，如A家庭的成員去B家庭逗小孩，結果至少10人確診。

姜冠宇表示，一家人同時住院會有一個麻煩，就是所有人未必在同一個時間解除隔離，有些人或許Ct值已大於30，但他（她）可能為人父母，要照顧無自我照護能力的小孩，只好延後出院。

姜冠宇特別感謝小兒科專業的介入，「謝謝小兒科醫師及醫護人員幫忙」。

醫師呼籲，由於現在已從社區感染轉為家庭感染，每個人在外面工作或採買，除了嚴格落實勤洗手、戴口罩，回家後請立即把自己全身清洗一遍，再與家人互動、交談、吃飯，「這是我要特別強調的」。