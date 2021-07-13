為開闢新市場、新商機，六福旅遊集團「六福美饌」美食網站全新推出「六福客棧下酒菜」系列商品，標榜傳承六福客棧飄香半世紀的手藝，挖掘老師傅獨門功夫菜秘方，推出吮指回味的「蔥香水晶鴨翅」、微辣上癮的「老滷麻辣鴨掌」、「秘製香辣酒螺」、入口即化的「蠔汁鳳爪」、爽口開胃的「川味涼拌海鮮」等5款下酒菜，除「蠔汁鳳爪」需再復熱，其他料理退冰開封就可馬上品嚐，單品價格為88元至238元，並有酒菜優惠組，分別為冰鎮滷味3入組450元，以及涼拌海味2入組399元，追劇看電影、聚餐配啤酒，或是熬夜看比賽，都是好選擇。

台疫情未明，民眾在家用餐需求持續提升，六福旅遊集團將「六福美饌」美食網站打造成雲端超市，推出近200項宅配美食商品，包含常溫版及冷凍版料理包、生鮮組合、蔬菜箱、水果箱等，解決一家之煮準備三餐的煩惱外，也為在家小酌宵夜時光增添美味。

蔥香水晶鴨翅」以六福客棧老師傅秘製中藥材配方製成的白滷汁，使中藥香氣味滲入鴨翅中，再拌上蔥油，吃起來肉質Q彈甜美，帶有微微蔥香混和著中藥香氣，讓人不斷地吮指，除可搭配啤酒外，也與高粱、威士忌等烈酒超對味。

若想暢快享受啤酒，絕對少不了香辣夠味的下酒菜。「老滷麻辣鴨掌」嚴選台灣鴨掌，用主廚秘製老滷汁醃製入味，佐以辣椒、花椒等辛香料滷煮，麻辣香氣濃郁，膠質口感、嚼勁十足；「秘製香辣酒螺」將鳳螺以特調麻辣醬、蝦醬及秘製配方中藥材小火悶煮，淡淡香氣帶有麻辣味，螺肉完全吸收醬汁去除腥味，爽脆有嚼勁；「川味涼拌海鮮」選用新鮮蝦子、中卷、鳳螺，以主廚秘製麻辣醬與海鹽、香油簡單調味，爽口開胃，並且吃得到海鮮的自然鮮甜。

「蠔汁鳳爪」為經典港點，不只是佐酒，也能搭配茶飲，主廚將新鮮雞爪先炸後炆，再以豆豉、頂級蠔油、醬油等自製的黃金比例滷汁熬製而成，入口輕抿就皮骨分離，吃進Q彈有味的鳳爪肉後，再吸吮骨頭品味醬汁的鮮甜。