家扶社工將愛心食物箱分送扶助家庭，除減輕家用，也讓孩子餐餐溫飽。（北台中家扶中心提供／王文吉台中傳真）

矽品員工踴躍響應家扶愛心食物箱，短短3小時認捐850箱。（北台中家扶中心提供／王文吉台中傳真）

家扶家庭原本收入就不穩定，受疫情衝擊，日子過得更加辛苦。矽品公司發起捐募家扶愛心食物箱活動，在高階主管的響應下，短短3小時認捐850箱，社工兵分多路分送，滿滿一整箱乳品、沖泡營養品、餅乾與麵包等，猶如及時雨，減輕家扶家庭家用，也讓孩子餐餐溫飽。

矽品佰元俱樂部長期每月資助108位兒童生活費等，除員工認捐850箱家扶愛心食物箱，還有92箱鮮美葡萄，長期對家扶家庭暖心之舉，不曾間斷。食物箱送抵北台中家扶中心，社工立即動員搬上汽車、機車，分送扶助家庭。

就讀五年級的小寬，父親因為疫情無法擺攤做生意，懂事的小寬知道伙食費更需要節省，收到矽品公司送的愛心食物箱，裡面滿滿都是自己跟弟弟們喜歡的食物，感謝矽品公司叔叔阿姨的溫馨關懷。

高齡80多歲重聽阿公，因兒媳入獄，他靠著撿拾回收，撫養兩名就讀國小的孫子。當阿公領到鮮美葡萄與愛心食物箱，臉上露出開心表情，並向社工表示，自己平時撿回收，是一塊錢一塊錢的收入，這麼多的生活必需品，花很多錢買的，孫子看到一定非常開心。

因疫情停學在家的小庭，需照顧罹癌的奶奶，盡量待在家中，不大敢出門購物。當打開矽品公司送的愛心食物箱，小庭表示，有好喝的乳品、沖泡營養品、餅乾與麵包等，即食又兼顧營養，自己跟生病的奶奶兩人在家肚子餓時，無需再開火烹煮食物，感到開心感謝。

矽品公司資深處長張美慧表示，矽品精密從台中潭子開始發展，始終謹記回饋鄉里的初心。同仁發起食物箱愛心認捐活動，在高階主管的帶領之下，短短3小時認捐數量就超過台中家扶的需求，不論是食物箱捐贈或是每月生活費扶助，矽品人對家扶孩子的守護始終如一。

北台中家扶中心劉正文主任感謝矽品公司對家扶家庭的善舉，看見社會中經濟弱勢者的需要，並能落實企業對社會關懷的使命與責任。